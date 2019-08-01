В одной программе ждя модераторов собраны активные пользователи 43 чатов- это жители Германии, Австрии, Швейцарии. Для увеличения активности чатов компания создала аккаунты под которыми работают модераторы. Одновременно доступны сразу 4 из 1000, выбрать можно ...
Технический перевод англ-украинский
2-3 страницы, выполнить как можно скорее.
Напишите, пожалуйста, тариф за 1800 с пробелами и приблизительные сроки.
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