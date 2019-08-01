Технический перевод англ-украинский

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Закрыт15 заявок225 просмотров

2-3 страницы, выполнить как можно скорее.

Напишите, пожалуйста, тариф за 1800 с пробелами и приблизительные сроки.

6 лет назад
lifesgood
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров