Модератор ЧАТа - знание НЕМЕЦКОГО (разговорный)

В одной программе ждя модераторов собраны активные пользователи 43 чатов- это жители Германии, Австрии, Швейцарии.

Для увеличения активности чатов компания создала аккаунты под которыми работают модераторы. Одновременно доступны сразу 4 из 1000, выбрать можно любые. В то время, как один модератор использует аккаунт для остальных он соответственно не доступен. В аккаунтах уже есть диалоги и группа постоянных контактов. Задача модератора максимально активно поодолжить переписку. За каждое входящее сообщение оплата 3 евроцента.