Модератор ЧАТа - знание НЕМЕЦКОГО (разговорный)

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В одной программе ждя модераторов собраны активные пользователи 43 чатов- это жители Германии, Австрии, Швейцарии. 

Для увеличения активности чатов компания создала аккаунты под которыми работают модераторы. Одновременно доступны сразу 4 из 1000, выбрать можно любые. В то время, как один модератор использует аккаунт для остальных он соответственно не доступен. В аккаунтах уже есть диалоги и группа постоянных контактов.  Задача модератора максимально активно поодолжить переписку. За каждое входящее сообщение оплата 3 евроцента.

6 лет назад
zzolotoyz
Андрей 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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