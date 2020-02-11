Китайский язык, перевод слов в электронный формат

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен17 заявок406 просмотров

Требования к кандидату - базовое владение китайским языком (хотя бы HSK 3)

Я предоставлю несколько десятков сканов бумажного словаря, вам  необходимо будет разбить слова также по темам как в словаре и в отдельной exel таблице указать: слово - перевод, пример употребления - перевод

Прилагаю скан в качестве примера.

Стоимость слова (а именно, слово - перевод, пример употребления - перевод) - 1,2 рубль, в словаре несколько тысяч слов. 

Ударения указывать не надо, pinyin тоже не указывайте.

Я вложил скан файла и шаблон таблицы. Если вы желаете выполнить работу, вышлите мне тестовое задание. В тестовом задании укажите 8 слов со скана, их перевод, пример на китайском и его перевод.

Не используйте для написания программу файн-ридер, поскольку она выдает  очень много неточностей, ну и я работаю с китайским половину жизни! 

5 лет назад
Maksim_rf
Максим 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alina-upp
Алина 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$1
5 дней
Все отлично!
Все хорошо!

Заявки фрилансеров

alina-upp
Алина 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад