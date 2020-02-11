Перевод текста с русского языка на английский. Требуется перевод текстов на сайт с русского языка на английский
Китайский язык, перевод слов в электронный формат
Требования к кандидату - базовое владение китайским языком (хотя бы HSK 3)
Я предоставлю несколько десятков сканов бумажного словаря, вам необходимо будет разбить слова также по темам как в словаре и в отдельной exel таблице указать: слово - перевод, пример употребления - перевод
Прилагаю скан в качестве примера.
Стоимость слова (а именно, слово - перевод, пример употребления - перевод) - 1,2 рубль, в словаре несколько тысяч слов.
Ударения указывать не надо, pinyin тоже не указывайте.
Я вложил скан файла и шаблон таблицы. Если вы желаете выполнить работу, вышлите мне тестовое задание. В тестовом задании укажите 8 слов со скана, их перевод, пример на китайском и его перевод.
Не используйте для написания программу файн-ридер, поскольку она выдает очень много неточностей, ну и я работаю с китайским половину жизни!
Выбранный исполнитель
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