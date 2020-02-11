Китайский язык, перевод слов в электронный формат

Требования к кандидату - базовое владение китайским языком (хотя бы HSK 3)

Я предоставлю несколько десятков сканов бумажного словаря, вам необходимо будет разбить слова также по темам как в словаре и в отдельной exel таблице указать: слово - перевод, пример употребления - перевод

Прилагаю скан в качестве примера.

Стоимость слова (а именно, слово - перевод, пример употребления - перевод) - 1,2 рубль, в словаре несколько тысяч слов.

Ударения указывать не надо, pinyin тоже не указывайте.

Я вложил скан файла и шаблон таблицы. Если вы желаете выполнить работу, вышлите мне тестовое задание. В тестовом задании укажите 8 слов со скана, их перевод, пример на китайском и его перевод.

Не используйте для написания программу файн-ридер, поскольку она выдает очень много неточностей, ну и я работаю с китайским половину жизни!