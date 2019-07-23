Перевод документа [СРОЧНО]

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт4 заявки168 просмотров

Нужно перевести договор с русского языка на английский. Перевод требуется качественный, не через гугл транслейт само собой)

Документ пришлю в ЛС

Перевод нужен сегодня! Срочно! Бюджет 2000 рублей.

6 лет назад
romanov97
Роман 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров