Холодные звонки (на англ. языке) для маркетингового проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт4 заявки320 просмотров

Добрый день!

Для нашего проекта нужен человек со знанием английского языка уровня не менее upper-intermediate и опытом в холодных звонках.

К своим заявкам прикрепляйте, пожалуйста, резюме, указывайте почасовую ставку и свой аккаунт (skype/ или whatsapp/ или telegram/ или viber.

6 лет назад
sabriqus
Сабрие 
40 лет
7 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров