Холодные звонки (на англ. языке) для маркетингового проекта

Добрый день!

Для нашего проекта нужен человек со знанием английского языка уровня не менее upper-intermediate и опытом в холодных звонках.

К своим заявкам прикрепляйте, пожалуйста, резюме, указывайте почасовую ставку и свой аккаунт (skype/ или whatsapp/ или telegram/ или viber.