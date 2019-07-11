Перевод текста автомобильной тематики

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Закрыт7 заявок233 просмотра

Необходимо грамотно перевести текст по автомобильной тематике. В тексте очень много жаргона, автомобильной лексики и тех. деталей. 

Поэтому пожалуйста, ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА, если вы ранее не работали с подобным, далеки от автомобильного мира/тематики – НЕ ТРАТЬТЕ МОЕ И СВОЕ ВРЕМЯ. 

Пожалуйста УКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ЦЕННИКИ/СРОКИ.

Текст приложил к задаче

6 лет назад
ziscod
Антон 
31 год
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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