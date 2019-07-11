Требуется перевести с руского на немецкий тексты индивидуальных коммерческих предложений и прозвонить с этими предложениями по базе немецких клиентов. База довольно большая, работы примерно на 2 недели.
Перевод текста автомобильной тематики
Необходимо грамотно перевести текст по автомобильной тематике. В тексте очень много жаргона, автомобильной лексики и тех. деталей.
Поэтому пожалуйста, ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА, если вы ранее не работали с подобным, далеки от автомобильного мира/тематики – НЕ ТРАТЬТЕ МОЕ И СВОЕ ВРЕМЯ.
Пожалуйста УКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ЦЕННИКИ/СРОКИ.
Текст приложил к задаче
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