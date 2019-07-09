Необходим качественный литературный перевод с учетом всех смысловых и эмоциональных нюансов языка. Примем 2-3 исполнителя на перевод одного и того же текста. В дальнейшем возможна работа на регулярной основе Текст: ...
Перевод сертификата на лифтовую тематику
Есть задача перевести два сертификата на лифтовую тематику. Первый документ в формате pdf, 10 страниц, второй - pdf, 2 страницы. Документ был переведен с китайского на английский, китайским переводчиком, и может содержать некоторые неточности. Имеется несколько корректно переведенных документов из которых можно брать правильные определения.
Файл прикреплен. В заявке просьба назвать вашу цену и сроки.
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