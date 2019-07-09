Перевод сертификата на лифтовую тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт9 заявок183 просмотра

Есть задача перевести два сертификата на лифтовую тематику. Первый документ в формате pdf, 10 страниц,  второй - pdf, 2 страницы. Документ был переведен с китайского на английский, китайским переводчиком, и может содержать некоторые неточности. Имеется несколько корректно переведенных документов из которых можно брать правильные определения.

Файл прикреплен. В заявке просьба назвать вашу цену и сроки.

6 лет назад
eastonchina
Ольга 
40 лет
9 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров