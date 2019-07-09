Перевод сертификата на лифтовую тематику

Есть задача перевести два сертификата на лифтовую тематику. Первый документ в формате pdf, 10 страниц, второй - pdf, 2 страницы. Документ был переведен с китайского на английский, китайским переводчиком, и может содержать некоторые неточности. Имеется несколько корректно переведенных документов из которых можно брать правильные определения.

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