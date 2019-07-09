Переводчик статей по теме CPA, SEO, партнерских программ

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Закрыт6 заявок269 просмотров

Требования к исполнителю: 

- Знание ниши интернет-маркетинга и партнерских программ;  

- Грамотный английский язык (C1, C2)

Требования к текстам:  

- Перевод согласно оригиналу;

- Адаптация текста для русского читателя;

- Отсутствие потери содержания.;

Тематика статей – SEO, CPA, арбитраж, партнерские программы и все, что так или иначе с этим связано (!). Важно в этом разбираться, иначе ваш перевод не будет выполнен экспертно.

Оплата - 800 рублей за одну статью (3-5к символов).

Нужно статей - более 10 шт.

6 лет назад
Desmoond
Влад 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

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