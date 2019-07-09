Перевод документа на англ язык

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Завершен15 заявок482 просмотра

- вычитка существующего перевода (с возможным редактированием)

- перевод недостающих частей

общий объём документа 31 500 знаков без пробелов

примерный объём редактирования 10 000 знаков без пробелов

могут встречаться термины из биологии, юриспруденции и экономики

6 лет назад
guest_15391458522588
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

antinz
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 лет назад
$62
2 дня
Escrow
Выполнил работу в срок. По качеству претензий нет. Рекомендую
Хороший заказчик! Своевременная оплата, рекомендую.

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antinz
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 лет назад
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