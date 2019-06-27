Работа простая. Я дам ресурс, с которого нужно будет выбирать интересные посты и переводить их с английского на русский. Всё будет пошагово показано в видеоинструкции. Нужно будет минимум работы в фотошопе. Справится почти любой. ...
Перевод РУ - УКР
Требуется качественный перевод нескольких текстов с РУ на УКР.
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