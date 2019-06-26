Company Profile на английском

Нужно откорректирвоать автоперевод описаний полиграфических станков. Всего около 300 станков. Станки уже добавлены. Нужно сделать описание корректным с точки зрения используемых терминов в полиграфии. Указано ниже: раздел на сайте https://www.pmash.org/ (новое оборудование) ...