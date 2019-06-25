ТЗ скину в ЛС (пишите) Пишите цену и сроки, вопросы в ЛС.
Литературный превод статьи с немецкого
Вот эту статью надо качественно литературно перевести и оформить перевод в файле word с иллюстрациями
http://oaussem.my-hosted-cloud.de/index.php?id=764
Заявка должна содержать сумму и сроки
Заявки фрилансеров
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