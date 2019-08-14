Перевод сайта на англ

Пишем описания магазинов, в которых даём понятное и полное представление об описываемом магазине: его специфике, сильных сторонах, специализированный ли этот магазин или нет, предоставляет ли гарантии, давно ли на рынке, чем себя зарекомендовал и т.д. – всё, ...