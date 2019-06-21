На французском: пишем описания магазинов.

Пишем описания магазинов, в которых даём понятное и полное представление об описываемом магазине: его специфике, сильных сторонах, специализированный ли этот магазин или нет, предоставляет ли гарантии, давно ли на рынке, чем себя зарекомендовал и т.д. – всё, что может помочь клиенту принять правильное решение в пользу того или иного магазина и продолжить на его сайте покупку. Информацию о каждом магазине можно найти на соответствующем ему сайте.

Структура описания:

Description (~160 симв.): анонс решения проблемы поискового запроса:

Заголовок.

Описание магазина ~2400 симв. на 1 описание. Допускаются колебания +- 500 симв. Исходите из качества: полнота раскрытия темы в рамках «без воды».

~2400 симв. на 1 описание. Допускаются колебания +- 500 симв. Исходите из качества: полнота раскрытия темы в рамках «без воды». Список ключевых слов в конце описания (около 10 шт) разных. То есть, в ходе изучения магазина и написания текста — создаем семантику целевых ключевых слов. Используйте запросы, по которым данные магазины себя продвигают или те, которые видны, как основные в сути текстов.

Пример

Оплата: 1 описание = 530 руб. (WMZ/WMR/ЯД)

Более подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1WcrBNfdzBnigs1oEcMzIxZhD4fQKSD-yTDL0fA7zpEE/edit?usp=sharing