Добрый день! Требуется технически грамотный перевод презентации. Файл презентации можно скачать по ссылке: https://mega.nz/#!BNZHzSia!RN0T-0XzPV4Np79AZfL0TMncyGxvyftsGZxevn8rdhQ На текст на китайском языке просьба внимание не обращать, там дублируется тоже самое что на английском. ...
Перевести 420 слов с рус на англ
Речь на русском (в текстовом виде) перевести на англ (для субтитров)
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