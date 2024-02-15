Мотивационное письмо в университет на английском (MBA)

Здравствуйте, нужно откорректировать мотивационное письмо для поступления в магистратуру (бизнес образование - MBA). Написал текст примерный, нужно исправить все ошибки и облачить красивую форму (синтаксически). Нужен специалист с опытом написания мотивационных писем в университет. Спасибо.

У меня получился текст объемом чуть меньше 2 листов (размер шрифт 12) - 1180 слов.