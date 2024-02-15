Мотивационное письмо в университет на английском (MBA)

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Завершен8 заявок226 просмотров

Здравствуйте, нужно откорректировать мотивационное письмо для поступления в магистратуру (бизнес образование - MBA). Написал текст примерный, нужно исправить все ошибки и облачить  красивую форму (синтаксически). Нужен специалист с опытом написания мотивационных писем в университет. Спасибо. 

У меня получился текст объемом чуть меньше 2 листов (размер шрифт 12) - 1180 слов. 

6 лет назад
newbrinks
Карина 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

n_kulakovskaya
Анастасия 
30 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$15
2 дня
Escrow
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

n_kulakovskaya
Анастасия 
30 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад

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