Потрібно перевести з російської на українську текст.
Мотивационное письмо в университет на английском (MBA)
Здравствуйте, нужно откорректировать мотивационное письмо для поступления в магистратуру (бизнес образование - MBA). Написал текст примерный, нужно исправить все ошибки и облачить красивую форму (синтаксически). Нужен специалист с опытом написания мотивационных писем в университет. Спасибо.
У меня получился текст объемом чуть меньше 2 листов (размер шрифт 12) - 1180 слов.
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