Перевод текста

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Закрыт60 заявок511 просмотров

Потрібно перевести з російської на українську текст.

6 лет назад
gutarata
41 год
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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