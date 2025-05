Профессиональный перевод письма на деловой американский английский.

Перевод должен быть профессиональным и передавать смысл в стиле делового американского английского языка, с соответствующими оборотами. У получателя не должно возникнуть сомнения, что письмо составляли на другом языке и потом перевели.

Dear Jeff Bezos team!

Мы уверены, что случилась ошибка, и просим вашей помощи

Сразу же после регистрации и списания ежемесячной платы аккаунт нашей компании Household Supply, LLC был suspended по причине ‘We found that your account is related to an account that may not be used to sell on our site. As a result, you may no longer sell on Amazon.com’. Мы, не имеющие опыта регистрации на Амазоне и никогда не продававшие на площадке, предположили, что это просто какая-то ошибка и попытались апеллировать, как это было указано в форме в письме, однако никакого вразумительного ответа что мы сделали не так, не получили.

Хотим подчеркунть, мы никогда не нарушали правил и политик Amazon:

- Household Supply, LLC была зарегистрирована в августе 2018 года и никто из законных представителей никогда не продавал на Amazon.com и не пытался регистрироваться на Amazon.com как продавец.

- Elina Polskikh, генеральный директор и официальный представитель компании никогда не была продавцом на Amazon ни как individual, ни как представитель какой-либо другой компании.

- Указанный при регистрации адрес используется Elina Polskikh более 9 лет и никогда не использовался для регистрации какого-либо другого бизнеса.

- Мы - начинающие продавцы на амазон, хотели бы, используя модель FBA, продавать продукцию для дома, в которой разбираемся и знаем толк, мы настроены на эффективное и взаимовыгодное сотрудничество.

После многочисленных консультаций у сторонних экспертов по торговле на амазон мы выявили причины, по которым, как нам сказали, мы могли не пройти регистрацию корректно:

-Мы указали телефонный номер ip-провайдера основным (номер был только что приобретенным, и его история нам не известна), и второстепенным указали реальный личный телефонный номер, используемый официальным представителем компании уже на протяжении многих лет. Эта ошибка была устранена, основным указан реальный номер, а второстепенным способом верификации выбран QR-код.

-Мы арендуем компьютер у одного из крупных провайдеров виртуальных услуг. Мы не хотим, чтобы наемный сотрудник по ошибке вошел в наш аккаунт со своего ПК, история которого нам неизвестна. Мы просто заботимся о безопасности аккаунта, и как следствие, о качестве услуг, предоставляемых клиентам.

-Мы могли допустить опечатку при заполнении какой-либо из форм, если это так, мы сожалеем об этом и готовы внести необходимые корректировки

Для подтверждения данных, предоставленных при регистрации, прикрепляем следующие документы

сканы регистрационных документов Household Supply LLC

фото удостоверяющее реальность официального представителя

utility bill

банковская выписка со списанием со счета ежемесячной fee амазона

Просим рассмотреть представленные документы и допустить нас до торговли на amazon.com/ Готовы предоставить любые необходимые сведения и документы