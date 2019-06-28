Перевод с английского презентации по полистиролу

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Завершен9 заявок235 просмотров

Добрый день!

Требуется технически грамотный перевод презентации. Файл презентации можно скачать по ссылке: https://mega.nz/#!BNZHzSia!RN0T-0XzPV4Np79AZfL0TMncyGxvyftsGZxevn8rdhQ

На текст на китайском языке просьба внимание не обращать, там дублируется тоже самое что на английском.

Перевод можно предоставить в формате ворд.

Прошу указывать сумму "под ключ" за весь объем и срок.

6 лет назад
edub
Илья 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 дней назад

Выбранный исполнитель

n_kulakovskaya
Анастасия 
30 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$25
2 дня
Escrow
Сотрудничеством доволен, сроки соблюдены, пожелания по тексту доработаны. Цена/качество соответствует. Рекомендую!
Спасибо за интересный проект, буду рада дальнейшему сотрудничеству! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

n_kulakovskaya
Анастасия 
30 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад