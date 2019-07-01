Написать текст по-английски на экологическую тематику

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Завершен8 заявок268 просмотров

Будет 3000 знаков без пробелов. Нужно будет написать текст для title, description и og:description. Слова будут ключевые для размещении их в тексте. Тема - how to save our environment. Текст нужен для благотворительного проекта,

который выращивает деревья и восстанавливает джунгли в Мексике. Описать просто способы снизить загрязнение окружающей среды. Первым из них будет посадка деревьев.

6 лет назад
Dezhe
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$8
2 дня
Escrow
Все быстро и качественно.
Благодарю! Надеюсь поработаем еще.

Заявки фрилансеров

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад