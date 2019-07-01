Написать текст по-английски на экологическую тематику

Будет 3000 знаков без пробелов. Нужно будет написать текст для title, description и og:description. Слова будут ключевые для размещении их в тексте. Тема - how to save our environment. Текст нужен для благотворительного проекта,

который выращивает деревья и восстанавливает джунгли в Мексике. Описать просто способы снизить загрязнение окружающей среды. Первым из них будет посадка деревьев.