Качественный контент по выгодной стоимости в минимальные сроки!

Принимаю заказы на тексты на английском (рерайт, копирайт, перевод с/на русский и румынский). тексты практически любого плана. Дипломированный переводчик. Пишу продающие тексты. Знаю программы Тургенев и Главред.

Выполняю большие объемы работ, постоянно на связи, грамотный русский.

Могу предложить качественный копирайт и рерайт по адекватным расценкам в области торговли (одежда, обувь, товары для дома, продукты и т.д.), рекламы, семьи, туризма, литературы, кино и т.д.

Есть опыт работы с Wordpress, Joomla.

SEO - копирайт, рерайт.

Продающие тексты.

Переводы - английский, румынский (носитель языка)

Редактура и корректировка.

Будьте готовы сделать предоплату в 100%, если Вы заказчик, с которым я еще не работала никогда.

Закажите у меня много текстов и получите скидку 5% от суммы заказа.

Работаю самоотверженно и ответственно. Выкладываюсь по максимуму. Перфекционист. Нацелена на долговременное и плодотворное сотрудничество. Всегда готова внести правки в работу (в пределах разумного).

Больше всего мне нравится писать околонаучные, познавательные статьи. О медицине особенно. С удовольствием берусь за написание текстов о строительных материалах, мебели, одежде, растениях, дизайне интерьеров и многом другом.

За тексты, насыщенные сложной специфической терминологией, не берусь по понятным причинам.

Меня можно легко найти по этим адресам:

[email protected]

skype - khaliusia1