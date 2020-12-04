Принимаю заказы на тексты на английском (рерайт, копирайт, перевод с/на русский и румынский). тексты практически любого плана. Дипломированный переводчик. Пишу продающие тексты. Знаю программы Тургенев и Главред.
Выполняю большие объемы работ, постоянно на связи, грамотный русский.
- Могу предложить качественный копирайт и рерайт по адекватным расценкам в области торговли (одежда, обувь, товары для дома, продукты и т.д.), рекламы, семьи, туризма, литературы, кино и т.д.
- Есть опыт работы с Wordpress, Joomla.
- SEO - копирайт, рерайт.
- Продающие тексты.
- Переводы - английский, румынский (носитель языка)
- Редактура и корректировка.
Закажите у меня много текстов и получите скидку 5% от суммы заказа.
Работаю самоотверженно и ответственно. Выкладываюсь по максимуму. Перфекционист. Нацелена на долговременное и плодотворное сотрудничество. Всегда готова внести правки в работу (в пределах разумного).
Больше всего мне нравится писать околонаучные, познавательные статьи. О медицине особенно. С удовольствием берусь за написание текстов о строительных материалах, мебели, одежде, растениях, дизайне интерьеров и многом другом.
За тексты, насыщенные сложной специфической терминологией, не берусь по понятным причинам.
Меня можно легко найти по этим адресам:
skype - khaliusia1
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