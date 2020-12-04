helga_1985

Ольга Жосан helga_1985

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Качественный контент по выгодной стоимости в минимальные сроки!

Принимаю заказы на тексты на английском (рерайт, копирайт, перевод с/на русский и румынский). тексты практически любого плана. Дипломированный переводчик. Пишу продающие тексты. Знаю программы Тургенев и Главред. 

Выполняю большие объемы работ, постоянно на связи, грамотный русский.

  • Могу предложить качественный копирайт и рерайт по адекватным расценкам в области торговли (одежда, обувь, товары для дома, продукты и т.д.), рекламы, семьи, туризма, литературы, кино и т.д.
  • Есть опыт работы с Wordpress, Joomla.
  • SEO - копирайт, рерайт.
  • Продающие тексты.
  • Переводы - английский, румынский (носитель языка)
  • Редактура и корректировка.
Будьте готовы сделать предоплату в 100%, если Вы заказчик, с которым я еще не работала никогда. 

Закажите у меня много текстов и получите скидку 5% от суммы заказа. 

Работаю самоотверженно и ответственно. Выкладываюсь по максимуму. Перфекционист. Нацелена на долговременное и плодотворное сотрудничество.  Всегда готова внести правки в работу (в пределах разумного).

Больше всего мне нравится писать околонаучные, познавательные статьи. О медицине особенно. С удовольствием берусь за написание текстов о строительных материалах, мебели, одежде, растениях, дизайне интерьеров и многом другом.

За тексты, насыщенные сложной специфической терминологией, не берусь по понятным причинам. 

Меня можно легко найти по этим адресам:

[email protected]

skype - khaliusia1

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рейтинг фрилансера
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ТОП-20
Рерайтинг
ТОП-20
Продающие тексты
ТОП-50
Переводы
ТОП-50
Нейминг и Слоганы
ТОП-50
Редактирование и Корректура
ТОП-50
Копирайтинг
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Отзывы заказчиков

shatamba
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$6
10 баллов
4 года назад
Копирайтер для секс-шопа на заказ 40000 символов
Написание статей
Все супер доволен
Очень довольна сотрудничеством! Артем ответственный и приятный в общении.
Ответный отзыв
FelixFrinn
Феликс 
39 лет
4 года в сервисе
Был
14 дней назад
$9
10 баллов
4 года назад
Написать SEO статью
Спасибо за работу
Спасибо за интересный заказ!
Ответный отзыв
peps16
Бирман 
33 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Написание статей на английском языке
Написание статей
Было приятно работать с Ольгой. С задачей справилась точно в срок, качество статьи удовлетворило и было сделано в соответствии с требованиями изложенными в техническом задании.
Было очень комфортно работать с Денисом. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Спасибо.
Ответный отзыв
Evgeny94
Евгений 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Статью на медицинскую тематику
Все выполнено отлично, спасибо за работу!
В очередной раз было приятно сотрудничать с Евгением. Благодаря его заказам я интенсивно развиваюсь в профессиональной сфере.
Ответный отзыв
elenapokrovskaya
Елена 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Написать уникальную статью для сайта на английском
Сотрудничать с Ольгой было легко и приятно, все условия и сроки были соблюдены. Работа была выполнена быстро и по очень приемлемой цене, результат устроил уже с первой версии текста. Когда возникнет потребность, будем обращаться к Ольге еще.
Приятно было сотрудничать с Еленой. Надеюсь нам ещё выпадет возможность поработать вместе.
Ответный отзыв
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Копирайтинг
136 отзывов
$2/час
от $15от 1 дня
#50
Переводы
58 отзывов
$2.5/час
от $5от 1 дня
#21
Рерайтинг
11 отзывов
$2/час
от $5
#15
Редактирование и Корректура
5 отзывов
$10/час
от $5
#43
Продающие тексты
2 отзыва
$10/час
от $5
#19
Нейминг и Слоганы
1 отзыв
$10/час
от $5
#37
Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $5
#198
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