Написание статей на английском языке

$10
КопирайтингЗавершен14 заявок821 просмотр
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Статья необходима для использования в блоге сервиса, который помогает быстро создать печатные карточки места. Необходимо написать обширную статьи, которая раскроет данную тему. Позже необходимы статьи на постоянной основе.

Place cards (printable place cards).

5к или 6к знаков.

Подобный сервис для примера и его статьи - https://www.placecard.me/guides/

Необходимо, что-то более качественное. Статья, которая целиком и подробно раскроет тему place cards. Статья должна быть грамотна с точки зрения английского языка и уникальна. Спасибо.

Написание статей
3 года назад
peps16
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
3 года назад
$15
3 дня
Было приятно работать с Ольгой. С задачей справилась точно в срок, качество статьи удовлетворило и было сделано в соответствии с требованиями изложенными в техническом задании.
Было очень комфортно работать с Денисом. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Спасибо.