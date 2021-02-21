Написание статей на английском языке

Статья необходима для использования в блоге сервиса, который помогает быстро создать печатные карточки места. Необходимо написать обширную статьи, которая раскроет данную тему. Позже необходимы статьи на постоянной основе.

Place cards (printable place cards).

5к или 6к знаков.

Подобный сервис для примера и его статьи - https://www.placecard.me/guides/

Необходимо, что-то более качественное. Статья, которая целиком и подробно раскроет тему place cards. Статья должна быть грамотна с точки зрения английского языка и уникальна. Спасибо.