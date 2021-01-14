peps16

Бирман Денис peps16

 
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$15
10 баллов
3 года назад
Написание статей на английском языке
Было очень комфортно работать с Денисом. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Спасибо.
Было приятно работать с Ольгой. С задачей справилась точно в срок, качество статьи удовлетворило и было сделано в соответствии с требованиями изложенными в техническом задании.
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