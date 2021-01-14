Статья необходима для использования в блоге сервиса, который помогает быстро создать печатные карточки места. Необходимо написать обширную статьи, которая раскроет данную тему. Позже необходимы статьи на постоянной основе. Place cards (printable place cards). 5к или 6к знаков. Подобный ...
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- $10Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Статьи необходимы для использования в блоге сервиса, который помогает быстро создать печатные карточки места, именные теги или теги для обозначения еды на банкетном столе. Необходимо написать обширные статьи или ряд статей раскрывающие такие темы: - Place cards ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо вычитать контент на сайте, понять или уточнить основную мысль и цель проекта и откорректировать контент в соответствии с правилами и особенностями английского языка.Редактирование и Корректура8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется описание для ряда отелей находящихся в Адлере и Сочи. - для начала 15 отелей - размер текста от 1000 до 2000 знаков Важна уникальность, правдоподобность текста, возможно с использованием некоторых ключевых слов. Текст должен быть понятный для человека ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
3 года назад
Было очень комфортно работать с Денисом. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Спасибо.
Ответный отзыв
Было приятно работать с Ольгой. С задачей справилась точно в срок, качество статьи удовлетворило и было сделано в соответствии с требованиями изложенными в техническом задании.