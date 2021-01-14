Требуется описание для ряда отелей находящихся в Адлере и Сочи. - для начала 15 отелей - размер текста от 1000 до 2000 знаков Важна уникальность, правдоподобность текста, возможно с использованием некоторых ключевых слов. Текст должен быть понятный для человека ...