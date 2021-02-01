Статья на тему полезные советы

Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Турботекст Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе возможно потом еще ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тему выбираете сами, главное о каких нибудь полезных советах. 1000-2000 символов и картинка которую можете подобрать в интернете.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо написать и разместить отзывы на Яндекс Картах об одной конкретной компании. Положительные, или нейтрально-положительные. 200-300 символов. Пожалуйста, предложите ваши варианты и цены.Копирайтинг41 заявкаЗакрыт3 года назад
Написать 3текста для анкет девушек на брачных сайтахКопирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Привет! Ищем копирайтера на проект. Необходимо уметь писать на русском и английском. Задачи: - придумывать слоганы и текстовое наполнение анимационных баннеров для игр - писать тексты для сайтов и презентацийКопирайтинг18 заявокЗакрыт3 года назад
написать текст по литературеКопирайтинг39 заявокЗакрыт3 года назад
Написать 1 текст для анкеты девушки на брачном сайте(что для нее идеальные отношения)Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Здравствуйте, ищем человека который сможет писать тексты о популярных людях. Нужно будет найти интересные факты и написать своими словами. Длина одного текста 8900к. Нужно пару текстов в неделюКопирайтинг15 заявокЗакрыт3 года назад
[b]Необходимо[/b] делать ТЗ для копирайтинга по инструкции в сервисе https://puzat.ru/tz/ Семантика уже собрана, нужно проработать структуру, объединить ключи в готовые словоформы для копирайтера, распределить их по структуре и составить заголовки на основании структуры + семантики. [b]Тематика[/b]: Банки ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт3 года назад