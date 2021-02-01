Делать ТЗ в бирже Пузата под информационные статьи

КопирайтингЗакрыт9 заявок418 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо делать ТЗ для копирайтинга по инструкции в сервисе https://puzat.ru/tz/

Семантика уже собрана, нужно проработать структуру, объединить ключи в готовые словоформы для копирайтера, распределить их по структуре и составить заголовки на основании структуры + семантики.

Тематика: Банки | Финансы

Оплата: 150 руб. за единицу ТЗ (цена зависит от опыта и объема финального ТЗ).

Сроки: Сроки зависят от кол-ва ТЗ которые можете сделать.

Всего на данный момент нужно порядка 100 ТЗ, предполагаемо раскину на несколько человек. Минимальная планируемая нагрузка на 1 фрилансера = 10 ТЗ. При этом в ближайшем будущем запланировано масштабирование, ответственный фрилансер может рассчитывать на условно-неограниченный поток подобных заказов.

На одно ТЗ в среднем уходит 40-60 минут. На первых этапах может уходить больше, компенсируется объемом.

Опыт: Нужен человек с опытом работы с информационными сайтами, возможно без опыта работы с ТЗ.

Навыки работы в сервисе https://puzat.ru/tz/ будут преимуществом (но не обязательно).

Для удобства диалог веду в телеграмме, выбираю с кем его вести здесь. Поэтому заявку подавайте с указанием контакта для связи в ТГ

3 года назад
RimenPRO
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Требуется копирайтер.

    [b]Студии прошу не беспокоить [/b]Здравствуйте. В настоящий момент допиливаем страницы категорий сайта светильников (Страниц создано уже более 1000 + в ближайших планах более 2000 страниц) Нам необходимы небольшие, но качественные тексты на основе предложенного ТЗ (повышаем релевантность ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Копирайтер для сайта

    Подробное описание задание в скринкасте [url=https://www.loom.com/share/a57207f797d64af082139d7b98d10ca6]https://www.loom.com/share/a57207f797d64af082139d7b98d10ca6[/url]

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Описание для игрового сервера (англ)

    $1

    Написать текст-описание для игрового сервера на английском. Уникальность, грамотность, без копипасты. Связь через сайт или телега. Цена указана за 1000 символов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Статьи по теме недвижимости

    Требуется переводить статьи по недвижимости с английского (с Гугл-транслейтом), причёсывать-прилизывать, делать текст лёгким и хорошо читаемым, возможно, добавляя что-то своё. Сейчас требуется 20 статей, по несколько тысяч знаков каждая. Укажите, пожалуйста, приблизительные цены, а также примеры ваших ...

    Копирайтинг39 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать статью о 3D принтерах и и расходных материалов для них

    $2

    Необходимо 2 раза в неделю. писать уникальные статьи о 3D принтерах, о новинках  в сфере 3D печати, о расходных материалах для них. то есть надо 8 статей в месяц по 1000 символов. на протяжении 6 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад