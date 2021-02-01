Делать ТЗ в бирже Пузата под информационные статьи

Необходимо делать ТЗ для копирайтинга по инструкции в сервисе https://puzat.ru/tz/

Семантика уже собрана, нужно проработать структуру, объединить ключи в готовые словоформы для копирайтера, распределить их по структуре и составить заголовки на основании структуры + семантики.

Тематика: Банки | Финансы

Оплата: 150 руб. за единицу ТЗ (цена зависит от опыта и объема финального ТЗ).

Сроки: Сроки зависят от кол-ва ТЗ которые можете сделать.

Всего на данный момент нужно порядка 100 ТЗ, предполагаемо раскину на несколько человек. Минимальная планируемая нагрузка на 1 фрилансера = 10 ТЗ. При этом в ближайшем будущем запланировано масштабирование, ответственный фрилансер может рассчитывать на условно-неограниченный поток подобных заказов.

На одно ТЗ в среднем уходит 40-60 минут. На первых этапах может уходить больше, компенсируется объемом.

Опыт: Нужен человек с опытом работы с информационными сайтами, возможно без опыта работы с ТЗ.

Навыки работы в сервисе https://puzat.ru/tz/ будут преимуществом (но не обязательно).

Для удобства диалог веду в телеграмме, выбираю с кем его вести здесь. Поэтому заявку подавайте с указанием контакта для связи в ТГ