Написать 4 текста для анкет девушек на брачном сайте(что для них идеал

Требуется переводить статьи по недвижимости с английского (с Гугл-транслейтом), причёсывать-прилизывать, делать текст лёгким и хорошо читаемым, возможно, добавляя что-то своё. Сейчас требуется 20 статей, по несколько тысяч знаков каждая. Укажите, пожалуйста, приблизительные цены, а также примеры ваших ...