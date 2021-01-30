Нужен копирайтинг и 5 баннеров-заголовков

КопирайтингЗакрыт11 заявок396 просмотров
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разрабатываем новый сайт и для нас новую концепцию услуги дизайн проекты и ремонтные работы ,

комплексный подход , . за основу берем другую

компанию нужны тексты и нужно 5 баннеров - заголовков по 2- 3 варианта . должны быть яркие баннеры, привлекающие внимание,

необычные текста около 25К

3 года назад
elena-kozik
Елена 
41 годРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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