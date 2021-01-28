Текст для главной страницы юридической фирмы

$15
КопирайтингЗакрыт17 заявок466 просмотров
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Необходимо изучить главную страницу - https://gryshyn-partners.com.ua/, чем занимаются, какие основные услуги и пр. После написать грамотный, структурированный текст объемом 4-8 тыс. знаков без пробелов. 

Текст необходимо написать так, чтобы он органично смотрелся и читался на главной странице, даже при наличие уже какой-то базовой информации на странице. То есть, на главной там в принципе все уже расписано, однако это сделано в блоках и раскидано по сайту. А нужно, чтобы был текст, как бы повторяющий и закрепляющий всю уже имеющуюся инфу на главной.

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Все ключевики дублировать не обязательно. Необходимо лаконично вписать их в текст, можно склонять и не обязательно писать везде адвокат, адвокат...

Текст нужен в ближайшие 3-4 дня. Оплата 40 грн/1000 симоволов

3 года назад
sergeykuzmenko93
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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