Текст для главной страницы юридической фирмы

[b]Студии прошу не беспокоить. [/b] Здравствуйте. Я в поисках автора который сможет написать экспертный/продающий seo-текст для сайта стройматериалов. Техническое задание https://docs.google.com/document/d/1qP_2EryBN6k9reL0Ocp5ySv5szCSndVTsjcaEvlsPLY/edit?usp=sharing Инструкция к ТЗ [url=https://docs.google.com/document/d/1z7WTxFvPyJRQzwQzhxT8tBmHDe15FeluW1ZVOE2tFjg/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1z7WTxFvPyJRQzwQzhxT8tBmHDe15FeluW1ZVOE2tFjg/edit?usp=sharing[/url] Напишите пожалуйста антибот слово "я справлюсь". Дайте пожалуйста цену за 1000 зн ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо изучить главную страницу - https://gryshyn-partners.com.ua/, чем занимаются, какие основные услуги и пр. После написать грамотный, структурированный текст объемом 4-8 тыс. знаков без пробелов.
Текст необходимо написать так, чтобы он органично смотрелся и читался на главной странице, даже при наличие уже какой-то базовой информации на странице. То есть, на главной там в принципе все уже расписано, однако это сделано в блоках и раскидано по сайту. А нужно, чтобы был текст, как бы повторяющий и закрепляющий всю уже имеющуюся инфу на главной.
Основные ключи:
- адвокат
- адвокат запорожье
- адвокат в запорожье
- адвокат Киев
- адвокат в киеве
- юридическая консультация
- адвокат по уголовным делам
- адвокат по семейным делам
- адвокат по ДТП
- адвокат по разводам
- бесплатная юридическая консультация
- адвокат по трудовым спорам
- адвокат по недвижимости
- помощь адвоката
- адвокат по наследству
- адвокатская контора
- юрист по семейным делам
- юрист по земельным вопросам
- уголовный адвокат
- адвокат по разводам
- адвокат по кредитам
- консультация адвоката
Текст нужен в ближайшие 3-4 дня. Оплата 40 грн/1000 симоволов
- Похожие заказы
- Копирайтинг15 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо описать 16 категорий сайта, главную страницу и 2ве страницы информации для клиентов. Тексты примерно по 700-800 символов с использованием ключей и уникальностью 80-90%Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Написание текстов для сайта. Нужно написать общий текст для главной страницы. Продуктовый рынок. Описание преимуществ.Копирайтинг29 заявокЗакрыт3 года назад
Написать описание к товару , миниму 60% уникального текста до 1000 символов , без воды и слова отличный лучший товар. Четко и по делцКопирайтинг50 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно написать 10 новостей о российском футбольном клубе "Зенит". Нужен человек, который хорошо знаком с данным клубом. В идеале, вы должны быть фанатом этой команды и знать всю внутреннюю кухню.Копирайтинг15 заявокЗакрыт3 года назад
- $4
Очень простое задание Нужно составить мини-тексты, используя, копируя информацию [b]прямо из интернета, не нужно уникальности [/b] Я даю вам название бренда, а вы создаете текст примерно 1000 символов (размер +- разный, не важно) по плану: 1. Создатель ...Копирайтинг133 заявкиЗакрыт3 года назад