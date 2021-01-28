Текст для главной страницы юридической фирмы

Необходимо изучить главную страницу - https://gryshyn-partners.com.ua/, чем занимаются, какие основные услуги и пр. После написать грамотный, структурированный текст объемом 4-8 тыс. знаков без пробелов.

Текст необходимо написать так, чтобы он органично смотрелся и читался на главной странице, даже при наличие уже какой-то базовой информации на странице. То есть, на главной там в принципе все уже расписано, однако это сделано в блоках и раскидано по сайту. А нужно, чтобы был текст, как бы повторяющий и закрепляющий всю уже имеющуюся инфу на главной.

Основные ключи:

адвокат

адвокат запорожье

адвокат в запорожье

адвокат Киев

адвокат в киеве

юридическая консультация

адвокат по уголовным делам

адвокат по семейным делам

адвокат по ДТП

адвокат по разводам

бесплатная юридическая консультация

адвокат по трудовым спорам

адвокат по недвижимости

помощь адвоката

адвокат по наследству

адвокатская контора

юрист по семейным делам

юрист по земельным вопросам

уголовный адвокат

адвокат по разводам

адвокат по кредитам

консультация адвоката

Все ключевики дублировать не обязательно. Необходимо лаконично вписать их в текст, можно склонять и не обязательно писать везде адвокат, адвокат...

Текст нужен в ближайшие 3-4 дня. Оплата 40 грн/1000 симоволов