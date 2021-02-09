Написать статьи для сайта купли/продажи зерна

КопирайтингЗавершен19 заявок400 просмотров
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Необходимо описать 16 категорий сайта, главную страницу и 2ве страницы информации для клиентов. Тексты примерно по 700-800 символов с использованием ключей и уникальностью 80-90%

3 года назад
denis_top
30 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
MariaV
Мария 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
3 года назад
$33
2 дня
Качественный текст, сроки соблюдены
Очень приятно поработали, задача поставлена чётко, коммуникация оперативная, при случае с удовольствием поработаю ещё. Спасибо!
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