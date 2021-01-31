SEO-копирайтинг. Стройматериалы.

Нужно написать 10 новостей о российском футбольном клубе "Зенит". Нужен человек, который хорошо знаком с данным клубом. В идеале, вы должны быть фанатом этой команды и знать всю внутреннюю кухню.
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Студии прошу не беспокоить.
Здравствуйте. Я в поисках автора который сможет написать экспертный/продающий seo-текст для сайта стройматериалов.
Техническое задание https://docs.google.com/document/d/1qP_2EryBN6k9reL0Ocp5ySv5szCSndVTsjcaEvlsPLY/edit?usp=sharing
Инструкция к ТЗ https://docs.google.com/document/d/1z7WTxFvPyJRQzwQzhxT8tBmHDe15FeluW1ZVOE2tFjg/edit?usp=sharing
Напишите пожалуйста антибот слово "я справлюсь".
Дайте пожалуйста цену за 1000 зн без пробелов.
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