Написать статью

Добрый день. Нужны статьи на темы: электроника, радиоэлектроника Только для тех, кто разбирается в тематике.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема: пять ошибок новичков в логистике.
речь пойдет о логистах новичках, их опыте.
статья должна быть написана простым языком и нести информацию с примерами.
статья будет размещена на сайте qoobus.com
там есть примеры статей для новостных порталов.
Приветствуется опыт написания статей для логистики. Также важно ваше портфолио. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество.
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