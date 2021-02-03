Написать статью

КопирайтингЗавершен15 заявок436 просмотров
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Тема: пять ошибок новичков в логистике.

речь пойдет о логистах новичках, их опыте. 

статья должна быть написана простым языком и нести информацию с примерами. 

статья будет размещена на сайте qoobus.com 

там есть примеры статей для новостных порталов.

Приветствуется опыт написания статей для логистики. Также важно ваше портфолио. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество.

3 года назад
guest_16116653539496
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
17 часов назад
3 года назад
$10
11 дней
Спасибо Алексею за работу. Качественный текст, выполнение в срок
Спасибо за заказ, было приятно сотрудничать с Вами!
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