Статьи на темы: электроника, радиоэлектроника

Ищем копирайтера с хорошим знанием английского языка [b][u]upper-intermediate/Advanced.[/u][/b] Который будет хорошо знаком с темой [b][u]спорта[/u][/b] и обширным словарным запасом. Мы надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество. Со своей стороны гарантируем по одной статье вдень среднее количество слов от ...