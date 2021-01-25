Подготовка контента для ВК (перманентный макияж) + администрирование.

Требования

Девушка, которая хорошо понимают индустрию красоты ипонимает зачем нужен перманентный макияж. Опыт в написании текстов на схожие

тематики (бьюти индустрия). Опыт в администрировании и ведении сообществ в ВК.

Обязанности

Создание обложек публикаций по заранее подготовленным дизайнмакетам (самому ничего делать не нужно)

Подготовка контента (написание текста публикаций), позаранее подготовленному контент плану (контент план готовить не нужно)

Работа по администрированию сообщества (ответы на вопросы,прием заявок и пр. продавать ничего не нужно, нужно только оперативно передать

заявку менеджеру, работа с негативом)