20 текстов на польском

КопирайтингЗакрыт10 заявок426 просмотров
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Здравствуйте! Необходимо будет написать 20 текстов на польском языке. Попрошу указывать стоимость за 1 тыс знаков без пробелов в заявке.

спасибо!

3 года назад
vycheslavua
Вячеслав 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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