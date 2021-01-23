Есть разделы интернет магазина текстиля (халаты, полотенца, постельное белье и т д). Нужно без "воды" и всяких там "перечислений" расписать содержимое раздела, что представлено, из чего и т д. В общем нужен качественный текст.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Необходимо будет написать 20 текстов на польском языке. Попрошу указывать стоимость за 1 тыс знаков без пробелов в заявке.
спасибо!
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