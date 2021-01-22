Текст для лендинга компании по ремонту оргтехники

Ищем копирайтера для написания текстов в Инстаграм, имеющий опыт работы со сферой дизайна интерьеров и строительства.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужно написать текст для лендинга компании по ремонту и обслуживанию оргтехники.
Понимание маркетинга и навыки написания таких текстов обязательны. Буду смотреть примеры работ, портфолио, и курсы какие проходили по копирайтингу, отзывы предыдущих заказчиков.
Время на работу - 2 дня (48 ч.)
Называйте цену полностью за копирайтинг ленда либо за 1000 знаков. В идеале за 1000 знаков, так прозрачнее. С подходящими кандидатами детали ТЗ обсудим в личке.
Жду ваши заявки.
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