Продающий сео-копирайт

Необходимо написать около 45-50 тыс. символов продающего сео-копирайта под ключевые слова для интернет магазина

Статьи на категории с товарами.

Обязательно осмысленный текст, написанный с нуля под ТЗ без рерайта. Продающий.

ТЗ и ключи скину кандидатам.

Просьба указывать стоимость за тысячу знаков в заявке.

Сначала пишем одну статью - потом после обратной связи остальное. Для настройки взаимопонимания и чтобы не переделывать всю работу, лучше на первой статье все обсудим.