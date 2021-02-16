Продающий сео-копирайт

КопирайтингЗавершен20 заявок388 просмотров
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Необходимо написать около 45-50 тыс. символов продающего сео-копирайта под ключевые слова для интернет магазина

Статьи на категории с товарами.

Обязательно осмысленный текст, написанный с нуля под ТЗ без рерайта. Продающий.

ТЗ и ключи скину кандидатам.

Просьба указывать стоимость за тысячу знаков в заявке.

Сначала пишем одну статью - потом после обратной связи остальное. Для настройки взаимопонимания и чтобы не переделывать всю работу, лучше на первой статье все обсудим.

3 года назад
CrazyJohn
Евгений 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Lidasik
Лидия 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад
3 года назад
$90
8 дней
все ок. тексты написали)
Приятно было поработать. Понятное ТЗ и быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству !!!