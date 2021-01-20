Обзор конкретной модели кофеварки, кофемашины

Статья пишется не для российского потребителя, для англоязычного – Это учесть!

(Будет переводиться на английский со всеми необходимыми атрибутами для размещения на

сайте, но это потом...)

Обзор конкретной модели кофеварки, должен быть:

- продающим, текст уникальным (не «сухим», можно слегка эмоциональным), не шаблонным, прост

в понимании, полезным и приятным в чтении;

- качественным, от лица или от группы специалистов-профессионалов, не от третьего лица.- в обзоре указать достоинства (на них делать упор) и недостатки (если таковые есть, внимание не акцентировать, но и не прятать)

- доходчиво рассказать покупателю об аппарате (технические характеристики указываются на

сайте отдельно, Вам их перечислять не нужно, но ссылаться можно...), что он, конкретный аппарат, может, как качественно делает напитки (наличие пены, её качество на напитке и пр.). Как происходит процесс приготовления кофе (его разновидности: эспрессо, латте, капучино, макиато...). Какая получается

молочная пенка, …как работает в конкретной машине капучинатор (если он есть).

- какие расходные материалы требует (фильтры и прочее)

- в тексте вскользь, не навязчиво, должны упоминаться: кофе в зёрнах («что с этим сортом

кофе, получается идеальный напиток, советуем и тд.»), кофе молотый, кофемолки

(«что жерновые, например, делают помол более однородный и лучше подойдут для

использования с этим типом машин и тп.»)

- Коротко -- как машина выглядит, размеры, где и как она поместится на кухне...

В итоге Вы выносите вердикт и рекомендуете данную кофеварку для рассмотрения в качестве

потенциальной покупки, но без насилия. Потенциальный покупатель должен сам заинтересоваться данным устройством после прочтения обзора!

Таких обзоров надо сделать на 20 разных кофемашин.

Срок: по договорённости.

Одна статья(обзор) в объёме 2000-3000 збп

Цена: 100 руб за1000 збп