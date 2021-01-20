Написать текст, работать именно с кредитованием

$100
КопирайтингЗакрыт4 заявки306 просмотров
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Нужно написать текст для сайта!!! Работать именно с кредитованием, то есть разбираться в теме, а не писать о кредитах как о цветах , человек должен свободно понимать что такое микрозаймы.  Копирайтер должен знать что такое анкор и переспам. По цене в принципе за рерайт-легкий копирайт в среднем плачу 0,5-1,0 уе за 1000 символов

3 года назад
boshinaa675
22 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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