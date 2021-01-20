Написать текст, работать именно с кредитованием

Нужно написать текст для сайта!!! Работать именно с кредитованием, то есть разбираться в теме, а не писать о кредитах как о цветах , человек должен свободно понимать что такое микрозаймы. Копирайтер должен знать что такое анкор и переспам. По цене в принципе за рерайт-легкий копирайт в среднем плачу 0,5-1,0 уе за 1000 символов