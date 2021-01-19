Требуются копирайтеры для написания текстов

КопирайтингЗакрыт44 заявки644 просмотра
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Добрый день.

Требуются копирайтеры для написания статей на различные тематики: витамины, фармакология, строительство. Длина статей от 3000 до 10 000 символов. Статей будет много, рассчитываем на

долговременное сотрудничество.

 Есть четкое ТЗ с заголовками H1-3, ключевиками и т.д.

Важно:

·        умение писать осмысленный текст без ошибок и опечаток;

·         быть на связи;

·         соблюдать сроки;

·         оперативно вносить правки при необходимости.

Оплата 100р/25грн (Юмани/приватбанк)/1000 збп. Своевременность оплаты, быструю обратную связь и помощь по вопросам ТЗ гарантируем.

3 года назад
adriatika0
Мари 
37 летУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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