Требуются копирайтеры для написания текстов

Добрый день.

Требуются копирайтеры для написания статей на различные тематики: витамины, фармакология, строительство. Длина статей от 3000 до 10 000 символов. Статей будет много, рассчитываем на

долговременное сотрудничество.

Есть четкое ТЗ с заголовками H1-3, ключевиками и т.д.

Важно:

· умение писать осмысленный текст без ошибок и опечаток;

· быть на связи;

· соблюдать сроки;

· оперативно вносить правки при необходимости.

Оплата 100р/25грн (Юмани/приватбанк)/1000 збп. Своевременность оплаты, быструю обратную связь и помощь по вопросам ТЗ гарантируем.