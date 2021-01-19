Контент-менеджер в Octopus Events (full time г. Одесcа)

Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Заработок в интернете на сервисе Интернет Опрос Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
✏️ Что делать?
– Создание, редактирование контента (статьи, пресс-релизы, видео-ролики, интервью и т.п.).
– Email-marketing: написание текстов рассылок и вёрстка.
– Разработка и внедрение контент-стратегии.
– Анализ актуальной информационной среды — тематических медиа, трендов, лидеров мнений.
– Взаимодействие с SMM-специалистом, дизайнером и т.д.
Что необходимо?
– Копирайтинг. Умение виртуозно руководить вниманием аудитории с помощью букв.
– Опыт работы с контентом (редакторский/журналистский).
Дополнительным бонусом будет:
– Знания Google Spreadsheets. Умение работать с таблицами и презентациями.
Какие условия?
– Ставка по результатам собеседования + бонусы за выполнение KPI
– Морской воздух
– Pet-friendly офис в центре города
– Гибкий график для жаворонков и сов: с 8 (12) до 17 (21).
Заполнить анкету по ссылке и ожидать фидбек от наших ласточек ;)
Ccылка на вакансию - https://netpeak.me/k2HDD2
- Похожие заказы
- Копирайтинг12 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: сервисы для инстаграм Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе возможно ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт3 года назад
добрый день, необходимо написать текст описания компании по производству свадебных платьев, есть наброски и тезисы, которые должен содержать текстЗавершен3 года назад
- $42
Нужно написать статьи, и разместить их на моём сайте на движке OpenCart. ТЗ статей в описании :) Тут на веблансере проблемы с кодировкой, все ТЗ по ссылке - https://dropmefiles.com/Fz4caЗавершен3 года назад
Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Карта Тинькофф Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе возможно потом ...Завершен3 года назад
- $30
Написать небольшой научно-фантастический рассказ. Объем: от 4 страниц. Он должен быть легкочитаемый, без сложных слов.Копирайтинг19 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, нужен копирайтер для написания 2 статей для сайта, каждая примерно по 2000 знаков. Важно умение писать осмысленный текст без ошибок и опечаток. Стоимость - 25 рублей за 1000 знаков без пробелов, оплата после сдачи текстов.Копирайтинг9 заявокЗакрыт3 года назад
Доброго времени суток, копирайтеры! Цена договорная.Ищу исполнителя для 4 статей в разных тематиках (Строительство, туризм, семья). Написать нужно за сутки-двое, общий объём 10 000 знаков. Важно, чтобы был грамотный текст, соответствующий нормам русского языка.Задание на статьи полностью ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно подогнать текст под требования. Оформить, добавить список литературыКопирайтинг24 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно написать около 10 - 15 статей по диджитал продвижению для нового сайта компании, которая предлагает такие услуги, с учетом ключевых запросов. Простым языком, легким и понятным. По объему дайте рекомендации, думаю, что 1 500 ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт3 года назад