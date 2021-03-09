Написать статью про банковскую карту Тинькофф

КопирайтингЗавершен5 заявок429 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи.

Тема: Карта Тинькофф 

Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием

По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе возможно потом еще у вас буду заказывать статьи

3 года назад
zikks
Юрий 
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
36 отзывов
Выбранный исполнитель
alinahrebeniuk
27 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$3
40 дней
В целом текст написан был не плохо. Но после того как написал пользователю что нужно внести правки он пропал. Не могу рекомендовать :(
  • Похожие заказы

  • Написание статьи про сайт по заработку на прохождение опросов

    Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Заработок в интернете на сервисе Интернет Опрос Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать текст, рассказ

    $30

    Написать небольшой научно-фантастический рассказ. Объем: от 4 страниц. Он должен быть легкочитаемый, без сложных слов.

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написание текстов

    Здравствуйте, нужен копирайтер для написания 2 статей для сайта, каждая примерно по 2000 знаков. Важно умение писать осмысленный текст без ошибок и опечаток. Стоимость - 25 рублей за 1000 знаков без пробелов, оплата после сдачи текстов.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищу копирайтера для написания 3 статей

    Доброго времени суток, копирайтеры! Цена договорная.Ищу исполнителя для 4 статей в разных тематиках (Строительство, туризм, семья). Написать нужно за сутки-двое, общий объём 10 000 знаков. Важно, чтобы был грамотный текст, соответствующий нормам русского языка.Задание на статьи полностью ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать статьи для сайта по диджитал продвижению

    Нужно написать около 10 - 15 статей по диджитал продвижению для нового сайта компании, которая предлагает такие услуги, с учетом ключевых запросов. Простым языком, легким и понятным. По объему дайте рекомендации, думаю, что 1 500 ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 46 текстов для сайта мебели от 500 до 4000 знаков

    Добрый день. Нужно написать 46 текстов для сайта по аренде мебели (не продажа мебели), длина текста от 500 до 4000 знаков. Есть четкое ТЗ с заголовками H1-3, ключевиками и т.д. Общий предварительный объем знаков 66300 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Написать тексты на сайт

    Написать тексты для сайта [url=http://onlinesports.by/]onlinesports.by[/url] Для страниц: [url=https://onlinesports.by/apps/]https://onlinesports.by/apps/ [/url][url=https://onlinesports.by/bonuses/]https://onlinesports.by/bonuses/ [/url][url=https://onlinesports.by/articles/]https://onlinesports.by/articles/[/url]

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно написать 30 отзывов для сайта пластиковых окон.

    $7

    В отзыве обязательно используется либо ФИО, либо имя-отчество. Обязательно указывать дату. Временные рамки - 3 года, по которым надо живописно размазать эти 30 отзывов. Отзывы сделать максимально правдоподобными. Еще у нас есть фишка - при ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Написание 10 статей

    Нужно написать 10 статей, в каждой по две ссылки .  Помощь в подборе площадок для размещения на miralinks (аккаунт есть)  Ключи : Керамическая черепица, Цементно-песчаная черепица

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад