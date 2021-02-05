46 текстов для сайта мебели от 500 до 4000 знаков

Добрый день.

Нужно написать 46 текстов для сайта по аренде мебели (не продажа мебели), длина текста от 500 до 4000 знаков. Есть четкое ТЗ с заголовками H1-3, ключевиками и т.д. Общий предварительный объем знаков 66300 (все тексты).

Прошу написать стоимость за знак в рублях или долларах (если не нужны рубли), чтобы уже потом подсчитать весь объем согласно ТЗ. Можно сразу за весь объем, если так удобнее.

Тексты будем проверять по advego на антиплагиат и воду.

Также попрошу сделать пробный текст 500 знаков перед выбором исполнителя.

Возможно дальнейшее сотрудничество в будущем.