46 текстов для сайта мебели от 500 до 4000 знаков

КопирайтингЗавершен20 заявок417 просмотров
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Добрый день.

Нужно написать 46 текстов для сайта по аренде мебели (не продажа мебели), длина текста от 500 до 4000 знаков. Есть четкое ТЗ с заголовками H1-3, ключевиками и т.д. Общий предварительный объем знаков 66300 (все тексты).

Прошу написать стоимость за знак в рублях или долларах (если не нужны рубли), чтобы уже потом подсчитать весь объем согласно ТЗ. Можно сразу за весь объем, если так удобнее.

Тексты будем проверять по advego на антиплагиат и воду.

Также попрошу сделать пробный текст 500 знаков перед выбором исполнителя.

Возможно дальнейшее сотрудничество в будущем.

3 года назад
madoks
39 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
juliya_mauer55
Юлия 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
год назад
8 отзывов
3 года назад
$130
1 день
Юлия - идеальный копирайтер. Написала порядка 50 текстов для сайта, сроки были соблюдены, грамотность на высоком уровне. Много информации было собрано с нашего сайта (а не воды налито), что стОит очень дорого. С удовольствием могу рекомендовать и готова буду сотрудничать вновь.
Работать с Оксаной - одно удовольствие! Подробное ТЗ, четко изложены требованиями и дополнительные пожелания к содержанию текстов, доброжелательное общение и содействие в процессе. Проверка и оплата - максимально оперативно! Буду рада поработать над новыми заказами))
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