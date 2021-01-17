Купить электронную книгу, прочитать, написать красивый отзыв + оценка

Нужно написать 50 уникальных статей о разных странах, объем каждого около 1000 символов. Укажите свою цену за всю работу.
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Стоимость книги 140р. + ваш гонорар. Напишите общую сумму (с учетом цены книги) сколько вы хотите за это денег?
п.с. книга не большая, всего 10 страниц А4
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