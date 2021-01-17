Купить электронную книгу, прочитать, написать красивый отзыв + оценка

Купить книгу - https://www.litres.ru/toni-devolani/hroniki-zombi/

Прочитать, написать красивый отзыв (важно, чтобы по отзыву было понятно, что вы читали книгу, а не просто писать - классная книга, рекомендую..), поставить оценку. И перед публикацией отзыва, отзыв необходимо показать мне.

Стоимость книги 140р. + ваш гонорар. Напишите общую сумму (с учетом цены книги) сколько вы хотите за это денег?

п.с. книга не большая, всего 10 страниц А4