Разовый проект. Нужны 100 описаний для карточек товаров - матрасы. Объем текстов 1000-3000 знаков без пробелов. Нужен именно эксперт в области матрасов - копирайтер, который в теме. Оплата 80 руб/1000 знаков без пробелов на ЮМани или ВебМани. Подробное ТЗ - исполнителю.

Высылайте примеры работ, не давайте ссылку на портфолио - конкретно на тексты о моделях матрасов.Редактировать Закрыть