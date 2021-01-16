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Разовый проект. Нужны 100 описаний для карточек товаров - матрасы. Объем текстов 1000-3000 знаков без пробелов. Нужен именно эксперт в области матрасов - копирайтер, который в теме. Оплата 80 руб/1000 знаков без пробелов на ЮМани или ВебМани. Подробное ТЗ - исполнителю.
Высылайте примеры работ, не давайте ссылку на портфолио - конкретно на тексты о моделях матрасов.Редактировать Закрыть
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