137 однотиных но уникальных текстов

Здравствуйте! тематика: прием металлолома.

Нужны текст по 1000 - 1200 знаков для страниц типа прием металлолома + район в Москве.

Тексты по сути об одном и том же.

По ключевикам требования простые: будут указаны несколько слов, которые в тексте нужно употребить в определенном количестве (пример: слово металлолом от 7 до 10 раз)

Плачу: 110 рублей за 1000 знаков.