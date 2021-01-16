Копирайтер для сайта интернет услуг

КопирайтингЗавершен22 заявки385 просмотров
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Здравствуйте!Нужен копирайтер для сайта интернет услуг. Нам потребуется как рерайт готовых статей, так и копирайтинг новых. Уникальность текстов везде - не меньше 95%. Необходима одна статья про интернет услуги (копирайт). Если срастаться продолжим работу.

Сколько у вас стоит копирайт или рерайт?

Уникальность (90%)

3 года назад
onovak
30 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
BuruBuruRa
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$2
2 дня
Коллеги, на удивление, прекраснейший автор! Станислав приятный в общении и дотошный в строках молодой человек. Буду с ним работать на постоянной основе)
Хороший заказчик! Очень приятно работать с человеком, который знает, что конкретно ему нужно)
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