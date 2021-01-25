Написать отзывы

Нужно переписать для уникальности не менее 90% тексты для тестов на женскую тематику. Тесты для основы можно брать тут: https://www.sunhome.ru/tests/Interesting_tests https://www.ellegirl.ru/tests/ https://cadelta.ru/tests https://zaochnik.com/online-tests/categories/ https://gadalkindom.ru/test https://iq2u.ru/tests В тесте помимо самих вопросов (от 5 до 10 штук) и вариантов ответов на них, должно присутствовать ...