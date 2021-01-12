Задача на копирайтинг для интернет-магазина

Нужно написать 10 информационных статей по ТЗ для сайта на тему домашнего копчения. Стоимость – 40 рублей за 1000 символов без пробела. Статьи в среднем 5000 символов. Есть требования к статьям, их скину отдельно заинтересованным в сотрудничестве. Оплата ...
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Есть интернет-магазин с интерфейсом на английском языке, который необходимо перевести на польский. Помимо этого, на страницах магазина есть незаполненные подписи/преимущества и т.д. Перевести необходимо только со структурную частью страниц: заголовки, мотивирующие тексты на главной, подписи на кнопках и т.д. Работать с контентом магазина не нужно
Для этой задачи нужен копирайтер, который:
- знает польский
- создавал информирующие/мотивирующие тексты на лендинги, или интернет-магазины
Требования:
- пройти по всем страницам магазина и дать переводы заголовков/подписей/кнопок. Страницы: главная, категория, страница товара, корзина, пара выпадающих окон
- подписи на кнопках должны быть максимально привычными для польского пользователя, а преимущества и условия максимально заинтересовывающими
- работать с админкой магазина не нужно. Все переводы можно обозначить на скриншоте и администратор по запросу их быстро перенест в админку
Приветствуются рекомендации по структуре, если какие-то элементы магазина вам покажутся отталкивающими/невалидными
Одновременно с вами дизайнер будет готовить изображения в блоки. С ним нужно будет синхронизировать связки подпись-изображение, либо дать рекомендации какое изображение лучше поставить.
В заявке дайте следующую информацию:
- Делали копирайтинг для интернет магазинов/лендингов? (дайте примеры)
- Какое у вас знание польского? (опыт/кейсы/курсы)
- Работали ли вы с тематикой товаров для кухни и дома? (дайте кейсы)
Кандидатам отправлю ссылку на магазин и подробности для оценки
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