Задача на копирайтинг для интернет-магазина

Есть интернет-магазин с интерфейсом на английском языке, который необходимо перевести на польский. Помимо этого, на страницах магазина есть незаполненные подписи/преимущества и т.д. Перевести необходимо только со структурную частью страниц: заголовки, мотивирующие тексты на главной, подписи на кнопках и т.д. Работать с контентом магазина не нужно

Для этой задачи нужен копирайтер, который:

- знает польский

- создавал информирующие/мотивирующие тексты на лендинги, или интернет-магазины

Требования:

- пройти по всем страницам магазина и дать переводы заголовков/подписей/кнопок. Страницы: главная, категория, страница товара, корзина, пара выпадающих окон

- подписи на кнопках должны быть максимально привычными для польского пользователя, а преимущества и условия максимально заинтересовывающими

- работать с админкой магазина не нужно. Все переводы можно обозначить на скриншоте и администратор по запросу их быстро перенест в админку

Приветствуются рекомендации по структуре, если какие-то элементы магазина вам покажутся отталкивающими/невалидными

Одновременно с вами дизайнер будет готовить изображения в блоки. С ним нужно будет синхронизировать связки подпись-изображение, либо дать рекомендации какое изображение лучше поставить.

В заявке дайте следующую информацию:

- Делали копирайтинг для интернет магазинов/лендингов? (дайте примеры)

- Какое у вас знание польского? (опыт/кейсы/курсы)

- Работали ли вы с тематикой товаров для кухни и дома? (дайте кейсы)

Кандидатам отправлю ссылку на магазин и подробности для оценки