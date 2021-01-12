Копирайтинг на сайте по найму сотрудников

Требуется написать эротический рассказ на заданную тему по краткому синопсису. Тексты требуются достаточно «не нежные»:) (копирайт/рерайт не подойдет) Нужно будет несколько рассказов скорее всего. Если все понравится, то скорее всего будут частые заказы. Хотелось бы небольшой кусок Вашего ...