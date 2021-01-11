Требуется оформлять текст и формулы на сайте

Здравствуйте https://www.figma.com/file/BPpTW1EXksIdtjjpdOXWmo/все-страницы?node-id=0%3A95 тут исправленные некоторые страницы https://skr.sh/s64oJO5e4Be?a можно посмотреть переключив https://projects.invisionapp.com/share/A7WTX6F43XZ#/screens/413259909 тут старые но все страницы Нужно описать функционал сайта каждую страницу отдельно по пунктам сделать тз без описание функционала административной части только дизайн.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исто́рия (др.-греч. ἱστορία. ) — область знаний, а также гуманитарная наука, занимающаяся изучением человека (его деятельности, состояния, мировоззрения, социальных связей, организаций и так далее) в прошлом.
- Похожие заказы
- $30Копирайтинг3 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно написать продающий, рекламный и понятный текст для главной странице сайта (https://syabr.com) производителя + краткое описание разделов ТЗ 1. Написать 1 продающий текст для главной страницы сайта 500-650 зн. (сюда https://prnt.sc/wl2i6s) 2. Написать 6 продающих, кратких описания разделов ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт3 года назад
- $18
Добрый день, нужно написать 10 статей, по ТЗ на темы. Выбираем лучшие жидкие румяна Выбираем лучшую терку для корейской моркови Лучшие блестящие тени для век Лучшие поворотные камеры видеонаблюдения Рейтинг лучших жидких хайлайтеров Рейтинг лучших кольцевых ламп со штативом Рейтинг лучших погружных ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно написать текст на основе этого https://qwork.website/likes НО!!! Заголовок h1 - Сколько можно заработать на лайках? Разогнать эту тему на 2000-2500 символов Оплата через биржу, жду предложений по цене и срокамКопирайтинг23 заявкиЗакрыт3 года назад
Для нового сайта требуется написать метатеги, ключевые слова и тексты в разделы. Тематика сайта самокаты - продажа оптом.Копирайтинг10 заявокЗакрыт3 года назад
- $300
Предлагаю вам удаленную работу, с компьютер/телефона Интернет магазин специализируется на продаже талисманов, астрологических прогнозов, календарей График работы магазина с 10:00 до 20:00 Отвечать нужно по мере поступления диалогов, то есть спокойно можете работать с телефона вне дома Шаблоны ответов ...Копирайтинг118 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо выполнить следующее: - подобрать 5-10 высокочастотных ключевых запросов для каждого товара (максимальная длина - 3 слова) на yandex.wordstat; - адаптировать текст для описания товара с учётом найденных ключевых запросов. Требования к тексту: - чистота и читаемость на https://glvrd.ru/ ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт3 года назад
Тематики разные. (Экология, планеты и т.п) Уникальность 100 Ограничений серьёзных нет Одна новость 700-1000 зн.Копирайтинг27 заявокЗакрыт3 года назад