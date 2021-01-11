Требуется оформлять текст и формулы на сайте

КопирайтингЗакрыт6 заявок443 просмотра
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Исто́рия (др.-греч. ἱστορία. ) — область знаний, а также гуманитарная наука, занимающаяся изучением человека (его деятельности, состояния, мировоззрения, социальных связей, организаций и так далее) в прошлом.

3 года назад
alinkabrileva
Алина 
38 летРоссия
4 года в сервисе
Была
3 года назад
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